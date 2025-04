L’OPINIONE. TREZZI E LA PICCOLA STASERA IN CONSIGLIO: “UNA GESTAZIONE…”

Cara Lecconews,

il 20 dicembre Gattinoni aveva annunciato: “Il primo cantiere a finire sarà in estate La Piccola ma serviranno poi ancora alcune settimane affinché il futuro gestore realizzi tutti gli allestimenti interni”.

– In Consiglio comunale però mai nessuna informazione è stata data da lui o dall’assessore Cattaneo, su il cosa e il come si farà dentro e fuori quegli spazi ormai prossimi a esser ultimati.

– Intanto si spendon fiumi di soldi dei cittadini per spot e interviste, montano passerelle pubblicitarie, le chiamano: “la Città che Dialoga” ma poi passano mesi e ci si ferma ai desiderata e zero info e pianificazione concreta per una condivisione, verifica, visione dei progetti e, perché no, confronto.

Solo titoli e fuffa in TV.

-A che punto è la gestione?

-Chi ha vinto la gara sta facendo qualcosa e cosa?

– Quando entrerà per avviare la sua parte di allestimento e gestione?

Siam ancora fermi alla Lecco del far credere.

Gattinoni e Cattaneo sono maestri presentatori, ma mimi quando gli fa comodo

– In tutto questo tempo di vetrate che si può veder dentro, non c’è stata nessuna trasparenza, zero interesse e correttezza per un’informativa reale e con documenti alla mano.

Solo imbarazzante silenzio.

L’assessore Cattaneo non ha imparato nulla dalle sue brutte figure su Capodanni, Ostello, Dehors e cornamuse?

– Eppure son appunto due stecche quasi pronte. C’è la stecca dei soldi e quella del cuore, ci sono soldi di altri e desiderata di studenti, giovani, architetti, cittadini ma da Gattinoni e Cattaneo invece zero trasparenza

– Sappiam solo di spot e qualche albero da piantare, di un po’ di terra che sostituirà ben poco asfalto, nulla, nulla, sulla gestione

– Cosa si fa davvero?

– Che ruolo ha la comunità?

– Che interazioni ci saranno?

– Che sinergie?

– Che risorse?

– Chi farà cosa?

– Che obiettivi pubblici?

Va bene che ci sarà forse un mercato e ristorante coperto ma si può per una volta sapere le cose non già cotte e mangiate?

Nulla si dice.

E nulla soprattutto si vuole dire.

Ma nulla si vuol chiedere?

Stasera, lunedì, in Consiglio comunale si posson chiedere risposte, vere?

E convocare Commissioni, vere?

La Piccola è uno spazio pubblico, ma di pubblico finora c’è solo tanto silenzio.

Paolo Trezzi

Lecco

