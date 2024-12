L’OPINIONE. PAOLO TREZZI, CAR SHARING SALATO: “IL CARO TESTACODA”

Cara Lecconews,

(47000€ di soldi pubblici per meno di 2 utilizzi al giorno).

Nella Commissione V di ieri, dove si presentava il Bilancio preventivo per gli anni 2025-2027 dei settori Ambiente e Mobilità, tutto è andato come desiderato per la Giunta:

È iniziata con il solito irrispettoso ritardo

È durata quasi meno del ritardo stesso

È finita senza nemmeno una domanda

Muti i commissari di maggioranza e, più grave, d’opposizione.

C’erano una sfilza di cifre per singoli capitoli di spesa per il 2025:

25.000€ per Comunicazione attuazione Contratto di Fiume;

25000€ per monitoraggio Pums/Zona30;

35.500€ per il Piedibus;

47.000€ per noleggio 5 auto in sharing

E così via poi per altre 15 voci.

Silenzio assoluto. Nessun dubbio da dipanare, nessuna cifra da far declinare, da confrontare con l’anno precedente.

Eppure, per es., i 47.000€ per il noleggio di 5 auto per il carsharing, essendo oggi 3 quelle a disposizione un minimo dubbio poteva sorgere

LA PRIMA domanda facile da porre poteva essere:

– Perché si aumentan le auto a noleggio, Quanti sono stati gli utilizzi negli scorsi anni?

Avrebbero “scoperto” che nel 2023 sono stati meno di 600 (520 fino al 10/dic; 590 nel 2022) Quindi meno di due utilizzi al giorno, con 3 auto.

LA SECONDA domanda da porre poteva essere:

– Quanto è costato quest’anno?

Avrebbero “scoperto” 24.156€; la Determina nr 2266 del 29 dicembre 2023 infatti impegnava per il biennio 2024/25 Eur 48.312.

LA TERZA domanda da porre, poteva essere:

– Viene usato soprattutto in città o su altre tratte che nemmeno danno beneficio al traffico urbano?

Sapete già la risposta, vero? Prevalentemente da/per gli aeroporti. 254 corse sono solo su questa tratta.

E si sarebbe potuto continuare con le domande così che tutto avrebbe portato a certificare che questi sono progetti che fan perdere soldi, tanti, troppi, proprio mentre nello stesso momento si negano ai disabili, per le esenzioni del costo buoni mensa ai più fragili, per diminuire l’Irpef alle famiglie ora al massimo anche per quelle che fan fatica ad arrivare a fine mese.

47000€ l’anno per tre anni com’è il Bilancio di Previsione, fanno 141.000€ di soldi pubblici Intanto le famiglie restano al palo in balia dell’incapacità della Giunta di una valutazione sulle reali priorità

Paolo Trezzi

Lecco

–