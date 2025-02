L’OPINIONE LECCHESE. PAOLO TREZZI: “LEUCI UNA CITTÀ OSCURA”

Cara Lecconews

Ovviamente lo dicono al giornale. Nemmeno ai giornali, al giornale.

Così il cittadino sa quel poco che gli si vuol far sapere e lo si abitua così a farselo bastare.

Vale per la Leuci, il Bione, la viabilità, LineeLecco, l’aumento dell’Irpef, ect.

però ti dicon tutto e di più se inaugurano una casetta dell’acqua o se cambiano il binario delle tende a scuola.

Devi fartelo bastare.

I consiglieri e gli organi istituzionali fino all’ultimo tenuti all’oscuro. Ormai sono anni. È questo il modo. Il loro.

A UNA CERTA Gattinoni però dovrà decidersi ed essere rispettoso di cittadini e consiglieri. Non si può essere, in quel ruolo, sempre il Mike Bongiorno delle televendite.

Dopo che già in estate sul Progetto Leuci aveva palesato fretta e, per lui, sarebbe dovuto passare al volo all’attenzione della Commissione urbanistica per la prima (e unica) volta, dove i commissari, in un’oretta, avrebbero dovuto leggere le carte, studiarle, valutarle, chiedere chiarimenti, fare eventuali proposte, chiedere conto e valutare il tutto. Per poi subito dopo il voto in Consiglio.

Non ci riuscì

Ecco quindi oggi ancora una notizia quel tanto che basta per vedere l’effetto che fa. I palliativi di vincoli son ipotesi fatte uscire:

– I BEN 150 m2 – dentro un’area di 20.000 – per un locale di medicina generale pubblica che lì a fianco di una torre con dentro una nuova clinica privata è quasi da presa in giro.

– QUELLO che i parcheggi privati siano soprattutto in silos e non in superficie così che il cittadino possa abboccare al verde che si sparpaglierà per far credere ci sia attenzione all’ambiente e intanto approvano l’ennesimo supermercato con la promessa di far sistemare qualche rotonda per facilitare l’entrata al supermercato stesso…che ne aumenta il traffico.

– ORMAI Lecco è una città a forma di supermercato.

Ce ne sono più che le chiese.

E sugli scaffali della politica sarà servito il gioco delle parti:

Qualche consigliere farà finta di opporsi senza conseguenze nemmeno di coerenza personale, qualcuno non farà neanche finta.

E devi fartelo bastare.

Paolo Trezzi

Lecco

