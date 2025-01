L’OPINIONE. PAOLO TREZZI: “PARCHEGGI ROSA A CASO”

Dopo che il 21 febbraio 2022 il Consiglio comunale approvò all’unanimità la mozione per istituire i parcheggi rosa – i posti auto riservati alle donne in gravidanza e ai neo genitori con bimbi fino a 2 anni – si è dovuto sollecitare, pubblicamente e direttamente, più volte, fino allo sfinimento, per far rispettare un impegno, perché diventasse realtà.

Ci vollero due anni, con la Determina nr 41 del 12 febbraio 2024 anche Lecco, dopo centinaia di altri Comuni, istituì questo servizio di attenzione e cura.

Con un accesso agli Atti ho chiesto quanti fossero i pass rosa richiesti finora e il numero degli stalli riservati.

Gli stalli sono 25 come all’inizio e già qui mi sarei augurato col tempo una diffusione maggiore ma a me ha stupito il numero esiguo delle richieste del pass da parte dei “neo genitori”: 36.

Il tagliando costa uno sproposito, una marca da bollo da 16€, per genitore, due fototessera e un iter amministrativo fino a 30 giorni per il rilascio.

Penso, con evidenza:

– che ci sia poca conoscenza di questa opportunità da parte dei cittadini,

– che l’Amministrazione non faciliti e tantomeno promuova la diffusione del servizio e dei pass rosa.

– che il mancato controllo dei vigili del corretto utilizzo e rispetto del diritto d’uso degli stalli – fino a 2 ore di gratuità e del posto – ne cresca l’abuso e disincentivi per scoramento la diffusione

– che il cartello a segnale dello stallo riservato non sia così chiaro sull’obbligo del pass

Le persone infatti mettono, come da numerose segnalazioni anche social, la propria auto lì con o senza seggiolino e comunque senza diritto perché contano evidentemente sull’altissima probabilità, diciamo certezza, dell’impunità.

L’assenza di educazione civica fa il paio con l’assenza, altrettanto grave, di vigili e controllo.

Ma, in fondo avete mai visto:

– un vigile per le auto in sosta selvaggia fuori dalle scuole?

– un vigile per il controllo e le sanzioni delle auto ovunque in doppia fila?

– un vigile per il controllo e verifica dei parcheggi all’ingresso di vie, in curva, con disco orario scaduto o col continuo giro dello stesso ma non dell’auto?

È purtroppo una battaglia persa, ma non bisogna parcheggiare la speranza.

Paolo Trezzi