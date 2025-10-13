L’OPINIONE DI RICCIARDELLI: DISINVOLTE OPERAZIONI METTONO A RISCHIO GLI ITS?

LECCO – Ancora una volta, il nostro columnist Valerio Ricciardelli, esperto di politiche economiche e di employability, fattori necessari per comprendere e indirizzare le politiche scolastiche, rimette sul tavolo delle osservazioni il tema delle fragilità dell’istruzione terziaria degli ITS, stavolta aggravata da notizie che non mettono certo di buon umore.

Per coloro che conoscono e che si occupano di istruzione e formazione e di employability dei nostri giovani, ma che guardano con occhio critico anche le disinvolte operazioni che spesso accadono laddove ci sono dei finanziamenti pubblici, non possono sfuggire e preoccupare le notizie tornate ad apparire nella cronaca del Fatto Quotidiano dello scorso 4 ottobre e poi ancora riprese nei giorni successivi che riporto nel link, e che in qualche modo erano iniziate a circolare più di un anno fa, anche con qualche ripercussione sull’andamento delle attività programmate.

Una doppia prudenza

C’è sempre da applicare la giusta prudenza nelle valutazioni di questi casi, in attesa delle eventuali sentenze definitive.

Ma c’è, ancor di più, da usare una doppia prudenza preventiva perché questi fatti, non solo non devono accadere, ma come ho ancora sottolineato in una recente intervista e scritto in un mio libro, i soldi pubblici spesi in istruzione, soprattutto con la quantità di denaro che si sta distribuendo e forse addirittura eccessiva, devono essere trattati come un “investimento buono” – lo scrisse ripetutamente Draghi – e rendicontati non solo secondo le regole della contabilità, ma in maniera dettagliata anche nel loro “return on qualification”, ossia negli effetti prodotti sull’economia, sulla occupazione, sull’incremento delle competenze, sulla qualità di tutto il sistema scolastico.

La prudenza preventiva deve essere allora raddoppiata, oltre i controlli contabili, perché i fatti che emergono, se fossero confermati, sarebbero inquietanti e nemmeno tanto “non prevedibili”, soprattutto se si osservasse che nel passato sono stati una fattispecie imbarazzante già successa.

Mi riferisco all’uso improprio dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per la formazione dei giovani. La cosa aggiuntiva che colpisce stavolta è che i giornali e i media, in generale, non ne parlano. Esito di una assuefazione?

Guardare oltre gli orizzonti attuali

Quando esprimo le mie osservazioni sull’istruzione terziaria degli ITS Academy, per aiutare a guardare oltre gli orizzonti attuali, ho sempre sostenuto che il loro modello organizzativo, per varie ragioni tecniche che non sto qui ancora ad elencare, non può essere quello delle Fondazioni.



Senza entrare troppo nei dettagli, che ho già più volte rappresentato, con il modello delle Fondazioni, innanzitutto, non si costruisce un sistema statale di istruzione terziaria che dovrebbe invece appartenere e completare l’ordinamento scolastico del Paese, come succede in tutti gli altri paesi.



Il sistema delle Fondazioni, fatto salvo le solite buone esperienze, realizza invece una “sommatoria” spaiata di corsi definibili post-diploma, generati on demand , come erano quelli che 30-40 anni fa erano finanziati con il cosiddetto obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo. Questa struttura, di corsi spaiati, a mio parere, non definisce un sistema stabile, riconosciuto pienamente dalla potenziale utenza, appartenente al nostro ordinamento scolastico e intimamente collegato concettualmente e organizzativamente con l’istruzione secondaria.

Il sistema attuale, in qualche modo, corre il rischio di replicare quel modello del passato, che di fatto non realizzava un sistema di formazione applicata superiore, ma dove ogni regione e ogni istituzione locale decideva quello che più gli serviva o anche gli piaceva, senza avere al suo interno un sistema di anticorpi in grado di combattere il cattivo uso di quei fondi che, purtroppo, ha portato a numerosi scandali un po’ ovunque, e alla distruzione di quel sistema professionale post-diploma che qualche buon risultato l’aveva anche creato.

Infatti, anche per altre motivazioni tecniche e organizzative, sostengo che gli ITS devono essere intimamente legati all’istruzione tecnica secondaria e incardinati, come un unico sistema, all’interno dei migliori istituti tecnici. Lo voleva già fare la Moratti, sostenuta da alcuni esperti in materia, ma l’università affosso quella buona idea perché temeva che un serio e stabile sistema di istruzione terziaria di pari dignità con i percorsi universitari, avrebbe sottratto iscritti al sistema universitario.

In ogni caso, l’istruzione tecnica terziaria nel Paese che dovrebbe essere la seconda manifattura in Europa, deve essere il pezzo più qualificato e più importante di tutto il sistema di istruzione tecnica, e non un sistema di corsi on demand, a cui si deve giustamente provvedere ma in altro modo.



Poi, che per realizzare il sistema di istruzione terziaria serva una organizzazione che si avvalga dei contributi delle forze imprenditoriali, sociali e altri soggetti dotati delle giuste expertise come le società della conoscenza, è nella ritualità della progettazione e conduzione di un serio e qualificato sistema nazionale di istruzione tecnica e professionale. Tutto però dovrebbe stare sotto una unica governance che deve appartenere agli indirizzi e al controllo del sistema scolastico statale e deve essere finanziato con fondi certi previsti dal bilancio dello Stato, senza nessuna incertezza derivante dalle preoccupazioni conseguenti la fine dei contributi del PNRR.

Gli ITS Academy non devono essere le scuole delle piccole e medie imprese

Mi sento anche di dissentire in merito all’esemplificazione apparsa sulla rivista Orizzonte Scuola dove in una intervista si è affermato che gli ITS Academy rappresentano “le scuole delle piccole e medie imprese”, sottolineando come le grandi aziende invece costruiscano autonomamente le proprie Academy, pur utilizzando anche quelle degli ITS per “portarsi a casa questi ragazzi una volta usciti”.

Gli ITS Academy invece non sono e non devono essere le scuole delle piccole e medie imprese. Quest’ultima una affermazione che confligge duramente con quanto sostengono, e a ragione, i docenti, quando fanno osservare che la scuola non è a servizio delle imprese. È ben altro e molto di più. Essendo gli ITS, almeno da un punto di vista concettuale, un percorso di pari dignità con quelli universitari, verrebbe da chiedersi cosa sono allora le università. Gli ITS rappresentano l’istruzione terziaria del Paese, alternativa ai percorsi universitari, che deve creare la cultura professionale e ovviamente anche umanistica per sostenere la crescita economica e sociale con il mantenimento di un welfare di eccellenza.

Gli ITS Academy devono allora essere innanzitutto il sistema degli Istituti Tecnici Superiori appartenenti all’ordinamento scolastico del Paese, ed eroganti l’istruzione tecnica terziaria che come scrivevano i grandi pensatori della scuola del passato, deve essere la famosa “seconda gamba” che dopo il diploma deve essere offerta agli studenti come scelta alternativa al sistema dei percorsi universitari, avendone però una piena pari dignità, nella sua organizzazione, stabilità, finanziabilità e titolo di studio che, per la parte industriale, come ho spesso scritto, deve essere un diploma in ingegneria a differenti indirizzi.

Gli ITS devono guardare avanti, prima delle aziende

In altri termini, questa istruzione terziaria, nel suo concetto di pari dignità con i percorsi universitari, deve essere costruita e funzionante, a tutti gli effetti, come un sistema di università professionali, come per esempio la SUPSI (Scuola Universitaria Professionale Svizzera Italiana) in Svizzera.

E questa istruzione tecnica non deve solo produrre saperi e competenze solo per la crescita economica delle imprese, ma anche e soprattutto per l’employability dei giovani, offrendo loro ampie possibilità di “protagonismo” per costruire il loro futuro, spaziando in orizzonti più ampi di quelli attuali, oltre i quali si decidono e si realizzano le sorti del Paese.

La scuola che deve realizzare l’istruzione terziaria, che deve essere la punta di diamante del nostro sistema di istruzione tecnica, deve avere una forte funzione push, ossia proattiva. Deve ricercare, individuare, anticipare, produrre quei saperi che spingono in avanti anche le aziende. Il concetto di “scuola delle imprese” corre il rischio di essere diminutivo e solo reattivo; quello di farsi carico solo di un pezzetto del problema, esprimibile dal concetto temporale on demand, che indica solo quanto hanno bisogno quelle imprese che sostengono la scuola, e probabilmente non di più, perché non hanno solitamente tra i loro obiettivi l’employability dei nostri giovani.

Creare le condizioni di una buona employability dei giovani è compito dello Stato

Dell’employability dei nostri giovani, che è un concetto molto importante di cui non se ne parla, si deve occupare lo Stato e non certo delegare questo compito alle “scuole delle piccole e medie imprese” che magari, e anche a piena ragione, potrebbero perseguire politiche aziendali di lean, ossia di snellimento e quindi di riduzione del personale: cosa frequentissima.



Deve essere molto chiaro che la crescita economica di una impresa, soprattutto nel settore industriale, non si accompagna automaticamente con la crescita occupazionale e di employability dei giovani. Laddove ci sono politiche di lean production, lean organization, processi vari di esternalizzazione di attività e funzioni, nonostante ci possano essere dei saldi positivi nei risultati economici e finanziari, succede spesso che i saldi di employability non lo siano, ovvero non c’è aumento occupazionale o di miglioramento delle politiche di sviluppo delle risorse umane. Ed è una delle tante ragioni per cui abbiamo una politica salariale che non cresce.

Vanno creati gli antidoti per combattere le tossine

Quindi, questa istruzione terziaria degli ITS, non deve essere un sistema di formazione superiore che ricalca il vecchio modello dei corsi post-diploma finanziati dal Fondo Sociale Europeo che si occupa di situazioni congiunturali e che potrebbe ancora rischiare di replicare tutte le tossine e i germi negativi di quel modello che, senza antidoti preventivi, lo hanno affossato.

A riguardo degli antidoti, come ho scritto più volte, è assai stupefacente che nei casi dove sarebbero assolutamente necessari per assicurarsi il buon uso dei soldi pubblici, non sia richiesto ai soggetti che contrattualizzano con la pubblica amministrazione, di possedere il modello organizzativo 231 che fa riferimento al D.Lgs 231/2001, che sarebbe un primo buon deterrente per prevenire reati contro la Pubblica Amministrazione nell’utilizzo improprio dei soldi pubblici.

Ora, i fatti da cui siamo partiti, non fanno un buon servizio all’immagine del sistema dell’istruzione terziaria, che serve tantissimo al Paese, e che per varie ragioni, come abbiamo descritto, non è facile da costruire e soprattutto da far decollare. Se alle criticità tecniche e organizzative di una “assenza di sistema” si aggiungono le criticità create dagli scandali, è veramente un colpo gravemente debilitante.

Rileggendo il passato, con un po’ di speranza, non possiamo di nuovo pensare che il lupo perda il pelo ma non il vizio.