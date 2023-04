Cara Leccoonews

Questa Giunta ci ha già fatto vedere – senza dircelo bisogna andare da soli sull’Albo Pretorio a scovarli – i rivoli di soldi dati alle Associazioni che paiono bocche allevate a monete. Una volta era il Covid, un’altra l’Antimafia, poi vuoi mettere un libro sull’Islanda?

Così uno dopo l’altro un pezzo ieri, uno oggi e uno pure domani, ecco quei contributi a pioggia diventano cascate.

I soldi di tutti dati solo ad alcuni.

Oggi sono 5000 €, domani 200.000 € dopodomani fatta somma, son diventati milioni.

E poi raddoppiano Irpef alle famiglie più fragili perché non ci sono soldi.

Rivoli di denaro, a rubinetto aperto.

Han dato coi nostri soldi, per es.:

Quasi 3000 € su 3600 € di spesa alla Canottieri per corsi con 2 imbarcazioni e 40 salvagente. I soci non potevan autotassarsi rinunciando, per un giorno solo, alle olive nel Martini dry a bordo piscina?

Ben 5000 € su 7000 € di spesa ai Ragni per fare futuri iscritti e pagare corde, istruttori, prese e sede.

Altri 3000 € su 4000 € per pagare istruttori al loro secondo lavoro di giornata per ballare sulla Piattaforma, in Piazza e per l’ingaggio di un istruttore di Amici.

E così gocce su gocce per il Calcio5, Rugby, yoga (a 200 €/ora l’istruttore).

In queste settimane noncuranti dei doverosi risparmi, altre gocce:

350 € per il bus a Auser per la manifestazione antimafia a Milano.

E ancora, perfetta cartina di tornasole di queste bocche allevate a monete, 375 € su 500 € di spesa (200 al relatore, 100 rimborso carburante – arrivava dalla luna? – 100 di pernotto) a Fiab Lecco ciclabile, in rapporti diciam strettini con la Giunta, per presentare un libro sull’Islanda in bici, con in più, pare, gratis anche Palazzo delle Paure.

Che disgrazia le questioni di stile.

E poi 5000 € al Comitato della Pace.

200.000 € per una manciata di commercianti per il flop sul Bando Duc.

1700 € a 50 €/h per incontri in una scuola;

e ancora 12.500€ a onlus di Milano per educare al tifo positivo.

e l’emblematico e superlativo 1.200€ al Fai come contributo spese per 4 conferenze (480 per affitto sala Palazzo Falck, 500 per relatori, e oplá 1.200 per rinfresco!!!).

Milioni come fossero mancia, cazzo. Altro che #Lecco solidale.

E c’è gente che deve usare i buoni spesa per poter comprar cibo e medicine.

Paolo Trezzi

I contributi pubblicati su questo giornale sono opera di singoli i quali si assumono la responsabilità delle opinioni espresse – non necessariamente condivise da Lecco News.