L’ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO IN CITTÀ PER IL “CHRISTMAS CAROLS SHOW”

LECCO – Con il ‘Christmas Carols Show’ torna il tradizionale appuntamento con le Carole di Natale portate in città dall’Orchestra Sinfonica di Milano. Il concerto, in programma venerdì 20 dicembre alle 20:30 nella Basilica di San Nicolò, sarà eseguito dall’Orchestra Sinfonica e dal Coro Sinfonico di Milano, diretti da Massimo Fiocchi Malaspina, insieme con il Coro di Voci Bianche e il Coro I Giovani di Milano, diretti da Maria Teresa Tramontin.

Le carole di Natale, tradizionali canti del periodo delle feste, trovano le proprie radici in una lunga tradizione della cultura inglese; il programma del concerto presenta la grande varietà che questo genere può offrire e trova spazio nel filone dedicato alla musica classica della stagione teatrale 2024/25 del Teatro della Società e nella rassegna ‘Lecco Magico Natale’.

“Una tradizione speciale per la nostra città, quella di avvicinarci al periodo delle feste sulle note delle carole natalizie con l’Orchestra Sinfonica di Milano – afferma l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza – Questo genere musicale nasce per diffondere gioia e spirito natalizio nelle comunità, ed è proprio con questo intento che l’Amministrazione comunale vuole omaggiare la città in occasione del Natale. Il concerto è una delle importanti iniziative di carattere culturale promosse nel Lecco Magico Natale, una rassegna ricca di proposte variegate per allietare le festività di lecchesi e turisti”.