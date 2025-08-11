LORENZO BONICELLI PARLA E MANGIA AUTONOMAMENTE

MILANO – Lorenzo Bonicelli sta mostrando progressi costanti dopo il grave infortunio al collo subito durante l’esercizio agli anelli alle Universiadi 2025 in Germania, il 23 luglio scorso. A seguito di una sublussazione della quinta vertebra cervicale e di un danno neurologico, l’atleta di Abbadia Lariana è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza in Germania, che ha incluso una tracheotomia per facilitarne la respirazione, che inizialmente gli aveva impedito di parlare.

Dal trasferimento , il 7 agosto, nel reparto di Neurorianimazione dell’Ospedale Niguarda di Milano, Bonicelli ha cominciato a dare segni incoraggianti di recupero. Ha gradualmente ripreso a parlare, anche se la voce è ancora alterata a causa della cannula che lo aiuta a respirare. Ha inoltre iniziato a mangiare autonomamente, seguendo una fase di “svezzamento” da alimentazione assistita. È rimasto cosciente e vigile, circondato dall’affetto della famiglia e della sua fidanzata, Lisa Rigamonti, anche lei ginnasta e infermiera, che gli è stata accanto per tutto il periodo di degenza.