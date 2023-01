LECCO – Lorenzo Riva, capolista alle elezioni regionali per il Terzo Polo, si è recato alla RSA Borsieri di Lecco, confrontandosi con i responsabili di questa realtà che offre spazi di accoglienza e cura per le persone anziane della città.

“Le residenze sanitarie assistenziali svolgono un ruolo sempre più importante nella nostra comunità – spiega Riva – L’invecchiamento progressivo della popolazione porta a una richiesta sempre maggiore di strutture che possano prendersi cura in modo completo delle persone anziane. Ma le RSA sono diventate un riferimento anche per le famiglie delle persone con altre fragilità, che non riescono a prendersene in carico in autonomia”.

“Nonostante la loro funzione sia sempre più centrale – continua Riva -, tuttavia queste realtà si sono trovate in questi ultimi anni a fare i conti con numerosi problemi: nel periodo del Covid sono state lasciate letteralmente sole a gestire il rapporto con i loro ospiti, così come oggi sono costrette a subire gli aumenti dei costi energetici, oltre a quelli dei servizi e delle merci. Una situazione di grande difficoltà alla quale la Regione non ha fino a oggi offerto un adeguato sostegno”.

“Vi è poi la grande carenza – conclude Riva – di personale medico e infermieristico, ma non solo: la mancanza di una politica di orientamento dei giovani verso queste professioni che possa garantire un ricambio generazionale si somma a una politica retributiva inadeguata, con stipendi non commisurati al lavoro che svolgono e all’impegno che è richiesto al personale. È un’emergenza che richiede risposte urgenti da parte del mondo della politica e delle istituzioni”.