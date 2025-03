LOTTA CONTRO L’HPV, SCREENING E VACCINAZIONI A LECCO

LECCO – Il 4 marzo ricorre la Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV (Infezione da Papilloma Virus Umano), mentre l’8 marzo è la Giornata Internazionale della Donna.

L’HPV è l’infezione sessualmente trasmessa più diffusa in entrambi i sessi ed è la causa principale del cancro della cervice uterina. Può inoltre essere responsabile di altri tumori correlati.

L’infezione non colpisce solo le donne, ma anche gli uomini, e nella maggior parte dei casi non provoca alcun sintomo, ritardandone così la diagnosi.

La maggior parte dei tumori correlati all’HPV sono tuttavia prevenibili grazie alla vaccinazione e allo screening.

In occasione di queste due importanti appuntamenti, ASST Lecco promuove sul territorio una serie di iniziative dedicate alla prevenzione quali open day screening e vaccinazioni:

ASST LECCO

SCREENING PER IL TUMORE DELLA CERVICE UTERINA

SEDE: Consultorio di Introbio presso la Casa di Comunità Località Sceregalli, 8/A

DATA: Martedì 04/03/2025

ORARIO: dalle 8:45 alle 13 con appuntamenti ogni 10 minuti

TARGET: popolazione femminile di età tra i 25 e 29 anni che non ha eseguito un Pap test negli ultimi 3 anni e che non ha eseguito doppia vaccinazione HPV entro il 15° anno di età; popolazione femminile di età tra i 30 e 64 anni che non ha eseguito un HPV test negli ultimi 5 anni

MODALITÀ DI ACCESSO: su prenotazione al link presente sul sito https://www.asst-lecco.it/

SCREENING PER IL TUMORE DELLA MAMMELLA

SEDE: ospedale di Bellano, via Via Carlo Alberto,25

DATA: Lunedì 03/03/2025, Mercoledì 05/3/2025 e Venerdì 07/3/2025

ORARIO: 9:45

TARGET: popolazione femminile di età tra i 45 e i 74 anni

MODALITÀ DI ACCESSO: su prenotazione al seguente link https://prenotasalute.regione.lombardia.it

VACCINAZIONE ANTI HPV

SEDE: Centro Vaccinale di Via Tubi, Lecco

DATA: Giovedì 06/03/2025

ORARIO: dalle 13:45 alle 15:45

TARGET: vaccinazione gratuita per i soggetti individuati dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2023-2025:

– Ragazze e ragazzi nati dal 01/01/1998 al 31/12/2013

– Donne con lesioni uterine CIN2-CIN3

– Uomini che fanno sesso con uomini (MSM)

– Persone affette da HIV

MODALITÀ DI ACCESSO: accesso libero e su prenotazione al numero 0341/253900 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 15:30