LOTTERIA COMMERCIANTI CALOLZIO, 5MILA EURO DI BUONI SPESA IN PALIO

CALOLZIOCORTE – Prenderà il via sabato 29 novembre la sottoscrizione a premi organizzata da Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino. Quest’anno la Lotteria dei Commercianti a Calolzio metterà in palio 5mila euro in buoni spesa.

“Quest’anno, per problemi personali legati ad un incidente, abbiamo avuto tempi molto ristretti per poter organizzare le proposte per il Natale. Grazie alla celere risposta e a un confronto con gli esercenti, siamo riusciti a raccogliere 80 adesioni tra commercianti e sponsor per le iniziative natalizie, che comprendono anche le luminarie – spiega la presidente di Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino, Cristina Valsecchi – In totale sono state 36 le attività che hanno aderito alla sottoscrizione a premi. In accordo con i commercianti e dopo avere consultato anche la clientela, abbiamo riscontrato che in questo periodo di crisi e difficoltà economiche sia giusto premiare più persone con buoni spesa che possano essere utilizzati presso le attività aderenti. Ringrazio tutti quelli che hanno accolto anche quest’anno la nostra proposta e in particolar modo Confesercenti: in questo modo favoriamo gli acquisti nei negozi calolziesi e ci impegniamo concretamente per sostenere queste realtà di vicinato”. E continua: “Quest’anno, infatti, seguendo un nuovo regolamento ci saranno in palio 18 buoni spesa per un totale di 5mila euro: i primi tre classificati avranno ciascuno 500 euro da spendere, dal 4° al 6° posto 400 euro, dal 7° al 9° 300 euro, dal 10° al 14° 200 euro e dal 15° al 18° 100 euro“.

I biglietti della sottoscrizione a premi saranno disponibili a partire da sabato 29 novembre fino a sabato 10 gennaio 2026 presso gli esercizi commerciali di Calolziocorte che aderiscono all’iniziativa e che espongono la vetrofania identificativa. I biglietti saranno omaggiati dai commercianti alla clientela secondo il criterio scelto dall’esercente. Oltre alla pubblicità promossa tramite manifesti su tutto il territorio della Provincia, presso gli esercenti saranno disponibili oltre 5.000 copie di opuscoli sui quali sarà consultabile il regolamento della sottoscrizione a premi.

L’estrazione si terrà domenica 11 gennaio 2026 presso il Municipio di Calolzio e sarà trasmessa in diretta su Facebook. Per il ritiro dei premi bisognerà recarsi con il biglietto vincente e un documento di identità presso la delegazione di Confcommercio a Calolzio in corso Dante 31b nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 12.30 alle 16, martedì dalle 9 alle 16, venerdì dalle 9 alle 12.30. Il premio è utilizzabile entro venerdì 27 febbraio 2026.