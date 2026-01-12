LOTTERIA DEI COMMERCIANTI DI CALOLZIO, TUTTI I NUMERI VINCENTI

CALOLZIOCORTE – Grande attesa e partecipazione per l’estrazione della Lotteria dei commercianti di Calolziocorte, che si è svolta domenica 11 gennaio presso il municipio e trasmessa in diretta Facebook. L’iniziativa, legata alla campagna natalizia, ha coinvolto 36 attività locali, premiando la fedeltà dei clienti con un montepremi complessivo di 5mila euro in buoni spesa.

I buoni spesa sono stati suddivisi in 18 premi, così distribuiti:

1° – 3° posto : 500 € ciascuno

Biglietti vincenti: 729 – 4045 – 1099

: 500 € ciascuno Biglietti vincenti: 4° – 6° posto : 400 € ciascuno

Biglietti: 158 – 1159 – 164

: 400 € ciascuno Biglietti: 7° – 9° posto : 300 € ciascuno

Biglietti: 898 – 83 – 2352

: 300 € ciascuno Biglietti: 10° – 14° posto : 200 € ciascuno

Biglietti: 3978 – 2089 – 4094 – 1576 – 184

: 200 € ciascuno Biglietti: 15° – 18° posto: 100 € ciascuno

Biglietti: 2246 – 1308 – 402 – 1173

L’assessore agli Eventi e presidente di zona di Confcommercio Cristina Valsecchi ha dato i numeri dell’iniziativa: “Dal 29 novembre 2025 al 10 gennaio 2026 sono stati distribuiti 4.850 biglietti. Siamo molto soddisfatti del risultato di quest’anno: un grazie ai commercianti e ai cittadini che hanno scelto di sostenere il commercio locale”.

La tradizionale estrazione dei numeri è stata effettuata con l’aiuto del sindaco Marco Ghezzi e del vicesindaco Aldo Valsecchi.

Per ritirare i premi, i vincitori dovranno recarsi presso la delegazione Confcommercio di Calolziocorte (Corso Dante 31b), portando il biglietto vincente e un documento d’identità.

Gli orari di ritiro sono: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 12:30 alle 16; martedì dalle 9 alle 16; venerdì dalle 9 alle 12:30.

I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro il 27 febbraio.

RedCal