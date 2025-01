LOTTERIA ITALIA: DUE BIGLIETTI VINCENTI A VALMADRERA E A LECCO

ROMA – Per il secondo anno di fila è la Lombardia la grande protagonista della Lotteria Italia 2024. Il primo premio dell’edizione 2023 era andato a Milano, mentre stavolta la vincita da 5 milioni di euro va in provincia di Lodi grazie al biglietto vincente T 173756 venduto a Somaglia.

Il secondo premio da 2,5 milioni di euro va al tagliando T 378442 venduto a Pesaro. Il terzo premio dal valore di 2 milioni di euro va in Sicilia grazie al biglietto G 330068 acquistato a Palermo. Premio da 1,5 milione di euro a Torino, con il biglietto G 173817. L’ultima vincita di prima categoria, dal valore di 1 milione di euro, andrà alle casse del possessore del biglietto S 185025 venduto a Dolo, in provincia di Venezia.

Per quanto riguarda Lecco e provincia, sono due i biglietti vincenti. Tra i 25 premi da 100mila euro, è stato estratto il biglietto I 336889 venduto a Valmadrera. Quindi tra i 50 ticket da 50mila euro, uno è stato venduto a Lecco: il numero B 489578. Niente di fatto tra i 200 biglietti da 20mila euro l’uno.

Per la cronaca, in questa edizione sono stati oltre 8,6 milioni i biglietti venduti, con una raccolta che supera i 43 milioni di euro. Un dato, riporta Agipronews, in netto aumento rispetto allo scorso anno, quando furono staccati quasi 6,7 milioni di tagliandi. Il Lazio, con un sorpasso negli ultimi giorni sulla Lombardia, si conferma ancora una volta la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti.