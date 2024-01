LOTTERIA ITALIA, I 5 MILIONI DEL PRIMO PREMIO A MILANO. LECCO “SFORTUNATA”

ROMA – Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2023 è stato vinto a Milano, secondo quanto apprende Agipronews, al bar Valdagno in via delle Forze Armate 212. Finisce invece in un’area di servizio il secondo premio da 2,5 milioni di euro, precisamente nell’area “Campagna Nord” a Campagna, in provincia di Salerno.

Si torna in Lombardia per il terzo premio da 2 milioni, vinto ad Albuzzano, in provincia di Pavia, il quarto, del valore di 1,5 milioni di euro, è stato vinto sempre in Lombardia a Roncadelle, in provincia di Brescia mentre il quinto e ultimo premio di prima categoria, un milione di euro, è stato vinto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini (fonte: GM/Agipro).

Nessun tagliando vincente invece a Lecco e provincia, quantomeno fino ai premi di terza categoria – quelli da ventimila euro ciascuno.

