“LOVID ALL’INFINITO”: LA PRIMA RACCOLTA DI POESIA DI FRANCO FERRARI

LECCO – Lo scorso 27 luglio è uscita la prima raccolta di poesie dello scrittore lecchese Franco Ferrari dal titolo: “LoViD all’infinito L’Amore che ci tiene in vita” .

“Ho scelto la parola ‘LoViD’, una fusione tra Love e Virus, per dare voce a una riflessione profonda e viscerale sull’Amore, nei suoi molteplici aspetti”, dice Ferrari. “Nato nel tempo sospeso dell’incertezza, questo libro non è una cronaca del dolore, ma un atto di resistenza emotiva: un invito a non rinunciare alla propria sensibilità, a restare permeabili, nonostante tutto”, spiega ancora l’autore.

“Le poesie di ‘LoViD all’infinito’ toccano corde personali e universali: parlano di distanza e vicinanza, desiderio e smarrimento, sogni e rinascite. Ogni testo è accompagnato da immagini suggestive e simboli che guidano il lettore attraverso le varie sezioni del libro, creando un percorso intimo e coinvolgente – conclude Ferrari – Un’opera da leggere, sfogliare e tenere accanto, come un compagno silenzioso in un viaggio che riguarda tutti: quello dell’Amore, nelle sue infinite forme”.