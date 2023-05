LECCO – Ancora brutte notizie per gli automobilisti lecchesi. Il rincaro dell’Rc Auto iniziato quasi un anno e mezzo fa non stenta a rallentare tanto è vero che, come evidenziato dall’Osservatorio di Facile.it , in appena 12 mesi il premio medio pagato in provincia di Lecco per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto dell’11,3% arrivando, ad aprile 2023, a 353,93 euro. Ma c’è chi sta peggio perché la provincia di Lecco ha registrato l’incremento più basso dell’intera Lombardia.

L’aumento delle tariffe medie rilevato nell’ultimo anno è stato registrato, seppur in misura differente, in tutte le province: a segnare l’incremento più consistente sono, a pari merito, Varese e Bergamo, aree dove lo scorso mese i valori medi sono saliti del 20,6% rispetto ad aprile 2022, raggiungendo, rispettivamente, i 400,77 euro e 391,20 euro, seguite da Brescia (+20,4%, 407,60 euro) e Milano (+20,3%, 420,64 euro).

Rincari inferiori alla media regionale per Monza e Brianza (+18,6%, 405,20 euro), Como (+18,2%, 405,54 euro), Pavia (+17,5%, 433,86 euro), Sondrio (+17,2%, 358,84 euro), Mantova (+15,7%, 392,60 euro) e Cremona (+15,6%, 401,61 euro). Chiudono la graduatoria lombarda Lodi (+12,2%, 405,37 euro) e Lecco (+11,3%, 353,93 euro). In valori assoluti, sempre ad aprile 2023, Pavia è risultata essere la provincia più cara della regione, Lecco la più economica.

Di seguito la tabella riassuntiva delle variazioni regionali e provinciali: