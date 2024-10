LRH: A GALBIATE COMPLETATO IL COLLEGAMENTO TRA L’EX SERBATOIO VILLA E QUELLO VERGANO

GALBIATE – Lario Reti Holding ha completato nel comune di Galbiate la realizzazione del nuovo collegamento tra l’ex serbatoio Villa al serbatoio Vergano, con la contestuale sostituzione della rete idrica nella località Vergano, lungo le vie Lunga, De Gasperi, Brianza e per Colle Brianza.

Le altre attività di rilievo hanno incluso la realizzazione di una cameretta di riduzione per regolare la pressione lungo via Manzoni e via Scaletta; la posa di tubazioni in polietilene (PEAD) per circa 3 chilometri e la predisposizione degli allacciamenti alle varie utenze che si affacciano lungo il percorso. Il PEAD è un materiale che riduce l’usura e le perdite, e alcune saracinesche di sezionamento per gestire meglio la pressione della rete idrica, garantendo un funzionamento ottimale e una maggiore protezione della rete.

Si è proceduto poi all’installazione di un nuovo gruppo di pompaggio presso l’ex serbatoio Villa, che è stato anche protagonista di interventi edili di ristrutturazione. Infine, sono stati installati tre idranti e posizionate alcune saracinesche di sezionamento della rete, per una migliore gestione delle pressioni e, di conseguenza, una minore usura delle tubazioni.

L’intervento, del valore di 340.000 euro, è stato interamente finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR. Questo intervento, avviato a febbraio 2024, segna un passo significativo verso il miglioramento della rete idrica locale, assicurando un servizio più efficiente e affidabile per tutti i residenti, garantendo una qualità idrica superiore per gli insediamenti attuali e futuri nella zona.