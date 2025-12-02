LRH: AL VIA I LAVORI SULLA RETE DI ACQUEDOTTO A GALBIATE

GALBIATE – Lario Reti Holding ha avviato i lavori di sostituzione della rete di acquedotto in via Bertarelli e via Trento, nel Comune di Galbiate.
L’intervento rientra nel piano di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture idriche, con l’obiettivo di migliorare l’affidabilità del servizio e garantire una distribuzione dell’acqua sempre più sicura ed efficiente.
Le opere prevedono la posa di una nuova condotta in PEAD (materiale plastico in polietilene ad alta densità) per circa 250 metri, collegata alla rete esistente.
La nuova tubazione si estenderà per circa 250 metri a partire da Piazza Panzeri, proseguendo lungo via Bertarelli e via Trento, fino all’intersezione con via Campa e via Cologna.
Sono inoltre previste l’installazione di saracinesche di sezionamento della rete, utili a una gestione più efficiente della rete. Gli allacciamenti delle utenze lungo le vie saranno rinnovati, con la posa del contatore al limite delle proprietà.
Le opere, con un investimento dal valore di circa 120.000 euro termineranno entro i primi mesi del 2026. Dopo il naturale periodo di assestamento del manto stradale, nella bella stagione si provvederà al ripristino definitivo degli asfalti.