LRH CERCA DUE ADDETTI PER GESTIONE CREDITO E ATTIVAZIONI UTENZA

LECCO – Lario Reti Holding, gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Lecco, ha avviato due nuove selezioni di personale finalizzate a garantire il turnover interno nelle aree Corporate e Operations. Le posizioni aperte riguardano un addetto alla gestione del credito per sostituzione maternità e un addetto ai servizi all’utenza – attivazioni/disattivazioni.

Addetto gestione credito – sostituzione maternità

La figura sarà inserita nella Divisione Corporate, all’interno dell’Area Gestione Credito, con il compito di seguire le diverse fasi del processo di recupero crediti relativo al servizio idrico integrato, in coordinamento con il gruppo di lavoro e sotto la supervisione del Responsabile Amministrazione, Finanza e Credito.

Tra le attività previste:

gestione del recupero massivo , con creazione delle campagne di sollecito (telefonate, email, comunicazioni scritte) secondo le procedure ARERA;

, con creazione delle campagne di sollecito (telefonate, email, comunicazioni scritte) secondo le procedure ARERA; gestione di posizioni specifiche , inclusa la definizione di piani di rientro, accordi transattivi, rapporti con studi legali e gestione delle contestazioni;

, inclusa la definizione di piani di rientro, accordi transattivi, rapporti con studi legali e gestione delle contestazioni; predisposizione della reportistica mensile sull’andamento del credito destinata alla direzione.

La sede di lavoro è Lecco.

Le candidature devono essere inviate tramite la sezione Lavora con noi del sito aziendale entro il 1º febbraio.

La selezione prevede valutazione dei CV, eventuali colloqui e prove scritte/pratiche. La graduatoria resterà valida per 12 mesi.

Addetto servizi all’utenza – attivazioni/disattivazioni

La seconda posizione riguarda l’inserimento nella Divisione Corporate, presso la Funzione Operations – Attivazioni/Disattivazioni, con attività operative sul territorio provinciale.

La figura selezionata si occuperà di:

attivazioni della fornitura tramite posa o riapertura del misuratore;

disattivazioni con rimozione del misuratore o chiusura valvola;

sostituzione dei misuratori obsoleti e rilevazione delle letture;

sospensioni e riattivazioni per morosità;

segnalazioni di allacci abusivi o allacci ammalorati agli uffici competenti;

o agli uffici competenti; giri di lettura tramite tecnologia drive‑by.

La sede di lavoro è in Provincia di Lecco.

Le candidature devono essere presentate entro l’8 febbraio tramite il portale aziendale.

Anche in questo caso sono previste valutazioni curriculari, colloqui e possibili prove tecniche. La graduatoria avrà validità 24 mesi.

Modalità di partecipazione

Per entrambe le selezioni: