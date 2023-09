LECCO – Lario Reti Holding è alla ricerca di una figura professionale in qualità di addetto logistica e magazzino. La risorsa si occuperà di gestire il magazzino aziendale, partecipando alla definizione, pianificazione, esecuzione e controllo delle attività che interessano l’assortimento di sua competenza.

Queste alcune delle attività che l’addetto eseguirà: inserimento nel gestionale aziendale di richieste di acquisto relative al magazzino, stimando il relativo fabbisogno; creazione nuovi codici di magazzino; predisposizione di rendicontazione periodica secondo la prassi aziendale; pianificazione dello stoccaggio; gestione delle giacenze e dei rapporti con l’ufficio acquisti; verifica della documentazione relativa alla merce ed ispezione dei prodotti, garantendo l’integrità e la corretta conservazione della merce; definizione dei livelli di sottoscorta in collaborazione con gli uffici richiedenti; ricezione, eventuale pesatura e collocamento della merce nelle apposite aree all’interno del magazzino, avvalendosi anche del carrello elevatore per la movimentazione; gestione delle spedizioni richieste in azienda; redazione dell’inventario della merce in giacenza.

Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il 24 settembre 2023.