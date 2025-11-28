LRH E ANACI LECCO RINNOVANO L’ACCORDO PER L’EDUCAZIONE CIVICA

LECCO – L’acqua costituisce un bene primario che va utilizzato con intelligenza e responsabilità, adottando comportamenti che ne eliminino alla base gli inutili sprechi e ne favoriscano un consumo attento. È un percorso di educazione civica che presuppone una sempre maggiore consapevolezza da parte di tutti i cittadini circa il valore di questa risorsa, grazie ad un’attività di informazione capillare.

Proprio sulla base di queste considerazioni, Lario Reti Holding SpA, società a capitale interamente pubblico partecipata dagli Enti Locali che svolge il ruolo di gestore del Servizio Idrico Integrato per tutti i Comuni della Provincia di Lecco, e ANACI Lecco, associazione cui aderiscono un centinaio di amministratori condominiali della provincia, hanno rinnovato la sigla della partnership, ormai giunta al suo terzo anno. Obiettivo primario la promozione, presso le migliaia di famiglie che vivono nei condomini gestiti dagli amministratori ANACI, di una cultura sempre più attenta al consumo dell’acqua, che dia il giusto valore a questa risorsa e ne riduca gli sprechi.

La convenzione, siglata dal direttore generale di Lario Reti Holding Vincenzo Lombardo e dal presidente di ANACI Lecco Marco Bandini, si propone inoltre di avviare un tavolo di confronto continuo con l’obiettivo, tra gli altri, di ricevere costanti informazioni sulle novità in termini di servizi per i cittadini e di contribuire a realizzare un’anagrafe dei nuclei familiari condominiali per l’applicazione delle nuove tariffe idriche pro-capite.

“Crediamo sia fondamentale mantenere un confronto diretto e ampio con gli amministratori condominiali di ANACI per costruire una collaborazione che ci consenta, insieme, di raggiungere un comune obiettivo: migliorare il nostro servizio e favorire una sempre più matura consapevolezza circa il valore dell’acqua e l’importanza di una educazione al suo consumo” afferma Lorenzo Riva, presidente di Lario Reti Holding.

“Con questa rinnovata convenzione ANACI Lecco prosegue nel proprio impegno di creare relazioni positive e propositive con i soggetti di riferimento in ambito provinciale sui grandi temi che toccano da vicino le nostre comunità. Con Lario Reti Holding vogliamo proseguire il percorso già positivamente avviato, creando un canale di collaborazione dedicato e favorendo la crescita di un’autentica cultura della sostenibilità nei condomini che amministriamo”, afferma Marco Bandini, presidente di ANACI Lecco. “In questi ultimi due anni, la fattiva collaborazione ha portato ad affrontare, con professionalità e consapevolezza, alcuni cambiamenti e miglioramenti della rete idrica. Ci auguriamo di continuare a dialogare in modo così proficuo, per dare ai cittadini servizi sempre migliori!”