LECCO – “L’Acqua fa Scuola” 2023-24: un’avventura educativa che trasforma scuole e studenti in campioni di risparmio idrico! Si rinnova la proposta alle scuole dell’Ufficio d’Ambito di Lecco e Lario Reti Holding, che da quest’anno prevede anche una certificazione per gli istituti più “Blue” della provincia.

Continua la missione di Ufficio d’Ambito di Lecco e Lario Reti Holding nella formazione dei giovani sul prezioso mondo dell’acqua, attraverso il progetto “L’Acqua fa Scuola”, rilanciato in questi giorni per l’anno scolastico 2023-24. L’iniziativa, giunta ormai alla ottava edizione, offre alle scuole e ai docenti un’opportunità unica di arricchire il tradizionale curriculum con strumenti e opportunità gratuite, flessibili e innovative. Ma c’è di più! Quest’anno, le scuole più brillanti avranno l’occasione di guadagnare la prestigiosa certificazione “Blue School”, un riconoscimento che valuta non solo le esperienze di insegnamento e apprendimento, ma anche la partecipazione dell’istituto nel suo complesso ai progetti di educazione ambientale.

Ecco cosa offre il progetto “L’Acqua fa Scuola”, quest’anno incentrato sul tema del risparmio idrico:

1. Scuolapark, la piattaforma educativa online: una fonte inestimabile di contenuti digitali e strumenti didattici per insegnanti e studenti, che rende l’apprendimento sul risparmio idrico unico e interattivo. 2. Laboratori in classe: coinvolgimento diretto degli studenti attraverso incontri in classe con esperti e specialisti, che potranno rendere i giovani consapevoli delle sfide e delle scelte ambientali responsabili che ciascuno di noi può adottare. 3. Visite guidate agli impianti: un’opportunità unica di scoprire da vicino il funzionamento degli impianti di acquedotto e depurazione gestiti da Lario Reti Holding sul territorio della provincia di Lecco. 4. Concorsi dedicati per fasce di età: diari in classe per i più piccoli, interviste ed elaborati in stile multimediale o giornalistico sono le sfide a cui tutte le classi potranno partecipare per vincere i numerosi riconoscimenti che compongono il montepremi da 5.000 euro.

La partecipazione al progetto è gratuita e le iscrizioni sono possibili fino a fine novembre o ad esaurimento posti. Ogni insegnante potrà iscrivere le proprie classi tramite il modulo disponibile online; il team dell’organizzazione sarà sempre disponibile per offrire supporto e rispondere a tutte le domande degli istituti. Ancora una volta il progetto “L’Acqua fa Scuola” si presenta non solo come un’opportunità di apprendimento, ma una vera e propria avventura educativa che trasforma gli studenti in campioni di risparmio idrico.

Adesioni entro il 30 novembre 2023. Maggiori informazioni su www.atolecco.it e www.larioreti.it/scuole.