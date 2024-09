LRH: PROGETTO “L’ACQUA FA SCUOLA”, TANTE INIZIATIVE PER I GIOVANI

LECCO – Continua la missione di Ufficio d’Ambito di Lecco e Lario Reti Holding nella formazione dei giovani sul prezioso mondo dell’acqua, attraverso il progetto “L’Acqua fa Scuola”, rilanciato in questi giorni per l’anno scolastico 2024-2025. L’iniziativa, giunta alla ottava edizione, offre alle scuole e ai docenti un’opportunità unica di arricchire il tradizionale curriculum con strumenti e opportunità gratuite, flessibili e innovative, che quest’anno saranno incentrate sul tema della qualità dell’acqua.

Proprio in questi giorni le scuole stanno ricevendo il catalogo con le proposte formative, tra le quali Scuolapark, la piattaforma educativa online con l’esclusivo gioco on line GiocAmbiente acqua; i laboratori in classe e le visite guidate agli impianti. Non mancano i concorsi dedicati a ogni fascia di età: diari in classe, interviste e green quiz sono le sfide a cui tutte le classi potranno partecipare per vincere i numerosi riconoscimenti alle scuole di appartenenza che compongono il montepremi da 5.000€.

Inoltre, dallo scorso anno le scuole più appassionate hanno l’occasione di guadagnare la prestigiosa certificazione “Blue School”, un riconoscimento che valuta non solo le esperienze di insegnamento e apprendimento, ma anche la partecipazione dell’istituto nel suo complesso ai progetti di educazione ambientale.

Scopri la lista aggiornata delle scuole certificate “Blue School” sul nostro sito: https://www.larioreti.it/scuole/blue-school/

Quest’anno c’è una novità: in occasione della Water Week, la settimana che precede il World Water Day (22 marzo, Giornata Mondiale dell’Acqua), sarà possibile partecipare a “Amare Acque Dolci” lo spettacolo teatrale, per educare divertendo, che si terrà al teatro Palladium di Lecco nella mattina del 17 marzo 2025.

Ancora una volta il progetto “L’Acqua fa Scuola” si presenta non solo come un’opportunità di apprendimento, ma una vera e propria avventura educativa che trasforma gli studenti in sostenitori dell’acqua di qualità/cittadini responsabili della risorsa idrica/…. La partecipazione al progetto è gratuita e le iscrizioni sono possibili fino al 25 ottobre o ad esaurimento posti. Adesioni entro il 25 ottobre 2024. Maggiori informazioni su www.atolecco.it e www.larioreti.it/scuole