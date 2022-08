LECCO – È pronto al servizio la nuova unità di trattamento compatta per acqua potabile, ideale per un uso continuo in una vasta gamma di ambienti e situazioni, quale quella di estrema carenza di acqua che stiamo vivendo.

Questo impianto consente di trattare acque da una molteplice gamma di fonti come fiumi, laghi, dighe, acqua piovana e acque sotterranee, producendo acqua potabile priva di contaminazione fisica e batteriologica.

“In una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo, questo sistema può diventare di fondamentale importanza in quanto non necessita di connessione alla rete elettrica ed è facilmente trasportabile. L’unico componente che richiede energia è la pompa di aspirazione e mandata, alimentabile a diesel” commenta la società.

Il funzionamento di questo impianto prevede che, dopo la prima fase di pompaggio dell’acqua di alimentazione, questa passi attraverso la sedimentazione e la pre-clorazione. Successivamente l’acqua viene filtrata attraverso la sabbia e carbone attivo che rimuove le particelle solide e composti organici ed infine viene disinfettata.

L’impianto, dal valore di 18.500 euro, potrà potabilizzare acqua di corpi idrici superficiali al ritmo di circa 5 mc all’ora.