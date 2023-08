LECCO – Lario Reti Holding ricerca la figura di uno stagista da inserire come Supporto al Project Management Office. Ricerca inoltre un addetto alla verifica allacciamenti d’utenza alla rete di fognatura con tipo di contrato lavoro subordinato a tempo determinato e un inquadramento non superiore a impiegato di 3° livello del CCNL Gas – Acqua Utilitalia.

In particolare, lo stagista supporterà la PMO incaricata di gestire il cambiamento dei sistemi operativi. Tra le mansioni ci saranno: supporto al PM nell’anaIisi dei processi di business aziendali e dei sistemi IT a supporto; supporto al PM nell’attivita di Business Process Reengineering; supporto al PM nello svolgimento di analisi dati ed elaborazione di informazioni strategiche; assistenza al PM nell’elaborazione di nuovi metodi/strategie di lavoro; interazione con tutte le unità organizzative aziendali; interazione con fornitori esterni e altri attori di riferimento; predisposizione di report indirizzati alla Direzione e finalizzati al controllo/monitoraggio. Le candidature vanno inviate entro e non oltre 31 ottobre 2023.

L’addetto alla verifica allacciamenti d’utenza alla rete di fognatura invece dovrà: effettuare sopralluoghi di verifica ispettiva delle utenze che risultano non allacciate alla rete fognaria; verificare la corretta esecuzione degli allacci e della loro regolarizzazione tecnico amministrativa; riportare in cartografia gli allacci verificati; effettuare il caricamento della documentazione fotografica degli allacci; aggiornamento del database utenze della società. Le candidature vanno inviate entro e non oltre il 17 settembre 2023.