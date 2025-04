LRH, TERMINATI I LAVORI DI REVAMPING DEL DEPURATORE DI VALMADRERA

VALMADRERA – Con la sostituzione di otto pompe nelle linee di ricircolo biologico, si è concluso il revamping dell’impianto di depurazione di Valmadrera, gestito da Lario Reti Holding.

Questa fase di interventi ha riguardato l’intero sistema di ricircolo biologico, comprendendo sia la sostituzione delle tubazioni deteriorate che l’installazione di nuove pompe che consentono il ricircolo dei fanghi attivi, necessari a garantire i delicati equilibri del trattamento biologico delle acque reflue.

Il comparto biologico era stato, inoltre, recentemente rinnovato con la sostituzione del sistema di insufflazione dell’aria utilizzando diffusori più performanti con benefici significativi sia in termini di miglioramento del processo depurativo che di efficienza energetica.

Gli interventi sul depuratore di Valmadrera proseguiranno: con l’arrivo dell’estate avranno inizio i lavori per la realizzazione di un impianto destinato al trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti fognarie e di altri impianti di depurazione gestiti da Lario Reti Holding. Questo consentirà di evitare lo smaltimento fuori provincia di questi rifiuti e un miglior trattamento degli stessi ai fini di una riduzione complessiva dei rifiuti prodotti.

Infine, nel 2026 si provvederà al rifacimento del bypass biologico, un sistema per gestire situazioni in cui le quantità di acqua reflua in ingresso superano la capacità del depuratore stesso. Questo tipo di bypass ha lo scopo di garantire che, durante eventi meteorologici estremi, come forti piogge, il flusso eccessivo di acque reflue venga gestito in modo da non compromettere l’efficienza del trattamento delle acque e la sostenibilità ambientale.

L’investimento per le opere di revamping delle linee di ricircolo biologico ammonta a 600mila euro e si inserisce all’interno delle opere di efficientamento dell’intero impianto, iniziati nel 2017 che termineranno con i primi mesi del prossimo anno.