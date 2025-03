VALSASSINA, LUCI E OMBRE DEL TURISMO IN UNA TESI DI LAUREA AL POLIMI

ALTA VALSASSINA – Luci ed ombre del turismo in Valsassina, con l’analisi dei percorsi intrapresi dalle realtà del territorio, delle criticità e delle possibili soluzioni. È questo il cuore della tesi accademica di Mattia Orsini, 22enne di San Donato Milanese che si è laureato con lode nel corso triennale di Urbanistica al Politecnico di Milano.

“Fin dalle medie – racconta Orsini – avevo dimostrato una passione per le dinamiche in ambito urbano e territoriale, questo mi ha portato a scegliere la facoltà di Urbanistica. I fine settimana che ho trascorso durante tutta la mia infanzia e l’adolescenza in Valsassina, a Casargo, dove ho una seconda casa, mi hanno aiutato nel momento in cui ho dovuto scegliere l’oggetto della tesi: ho deciso quindi di …

AMPIO ARTICOLO SU VALSASSINANEWS: