LUCIANO GALIMBERTI OSPITE A OLGINATE PER UN EVENTO DEDICATO AL “COMPASSO D’ORO”

OLGINATE – Mercoledì 2 aprile alle 21 si conclude la quinta edizione di “Un mondo senza oggetti? No!”, il ciclo di talk sul design in attesa del Salone del Mobile.Milano 2025 curato da Prashanth Cattaneo e promosso dal Comune di Olginate con la serata dedicata al Compasso d’Oro. Ospite sarà Luciano Galimberti, presidente ADI Associazione per il Disegno Industriale che riunisce dal 1956 progettisti, imprese, ricercatori, insegnanti, critici, giornalisti intorno ai temi del design – progetto, consumo, riciclo, formazione – ente protagonista dello sviluppo del disegno industriale come fenomeno culturale ed economico.

Istituito nel 1954, il Premio Compasso d’Oro ADI è il più antico, ma soprattutto il più autorevole premio mondiale di design. Nato da un’idea di Gio Ponti fu per anni organizzato dai grandi magazzini la Rinascente, allo scopo di mettere in evidenza il valore e la qualità dei prodotti del design italiano allora ai suoi albori. Successivamente esso fu donato all’ADI che dal 1958 ne cura l’organizzazione, vigilando sulla sua imparzialità e sulla sua integrità.

Gli oltre 350 progetti premiati in oltre sessant’anni di vita del premio sono raccolti e custoditi nella Collezione Storica del Premio Compasso d’Oro ADI la cui gestione è stata affidata alla Fondazione ADI. Il premio Compasso d’Oro viene assegnato sulla base di una preselezione effettuata dall’Osservatorio permanente del Design dell’ADI, costituito da una commissione di esperti, designer, critici, storici, giornalisti specializzati, soci dell’ADI o esterni a essa, impegnati tutti con continuità nel raccogliere, anno dopo anno, informazioni e nel valutare e selezionare i migliori prodotti i quali vengono poi pubblicati negli annuari ADI Design Index. Con un’iniziativa che non ha precedenti nell’ambito del design internazionale il Ministero dei Beni Culturali – Soprintendenza Regionale per la Lombardia, con Decreto del 22 Aprile 2004, ha dichiarato “di eccezionale interesse artistico e storico” la Collezione Storica del Premio Compasso d’Oro ADI, inserendola conseguentemente nel patrimonio nazionale.

L’edizione 2025 vede nuovamente la collaborazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco per il riconoscimento dei crediti formativi e per la prima volta il patrocinio della Delegazione Lombardia di ADI Associazione per il Disegno Industriale. La serata si svolgerà sempre nella Sala Conferenze – Ex Palazzo Municipale (Biblioteca) di via Redaelli 16, l’ingresso è libero. Il talk inizierà sempre alle 21 e terminerà con un drink.