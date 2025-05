LUIGI COMI IN CONSIGLIO PER IL PD DOPO L’ADDIO DI PATTARINI

Prendiamo atto delle dimissioni del consigliere comunale Antonio Pattarini, che ringraziamo per l’impegno e il contributo offerto nel corso di questi anni spesi all’interno del consiglio comunale. Pur non condividendo le motivazioni pubblicamente espresse, rispettiamo la sua decisione e la sua scelta di rimanere parte della comunità del Partito Democratico.

Diamo il benvenuto in consiglio comunale tra le fila del PD a Luigi Comi (in copertina), già consigliere comunale nella scorsa legislatura. Siamo certi che Luigi, come dimostrato in passato, saprà portare competenza, spirito di servizio e senso istituzionale nel gruppo consiliare, contribuendo in modo costruttivo al lavoro dell’amministrazione.

Il PD Città di Lecco ribadisce con convinzione il pieno sostegno al sindaco Mauro Gattinoni e alla giunta comunale, e al percorso amministrativo che si sta svolgendo sempre proteso al bene della città. Le sfide che attendono Lecco nei prossimi mesi e anni, in particolare in vista delle elezioni del 2026, richiedono coesione, progettualità e una visione chiara per il futuro: il Partito Democratico sarà come sempre protagonista, con spirito unitario e orientato al confronto, nell’elaborazione di proposte e nel dialogo con la cittadinanza.

Lecco ha bisogno di una politica che unisce e condivide. Il nostro impegno è quello di restare aperti a chiunque voglia contribuire a quella visione di Lecco del 2030 per una città bella, solidale, sostenibile e grande, con Mauro Gattinoni sindaco.

Fausto Crimella, segretario Partito Democratico Città di Lecco