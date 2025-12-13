LUMEZZANE ANCORA TABÙ DOPO 31 ANNI PER IL LECCO: 1-1 CON FURRER

LUMEZZANE (BS) – Sfida di alta classifica oggi pomeriggio al “Tullio Saleri”, dove il Lumezzane, reduce dal successo sull’Union Brescia e a un passo dalla zona playoff, ospita il Lecco secondo in classifica. I valgobbini, imbattuti da otto gare e con 11 punti nelle ultime cinque, puntano a un altro colpo contro una big. Il Lecco di Valente è rimaneggiato, privo di Zanellato, Ferrini, Ndongue e Voltan, ma recupera Frigerio. I blucelesti inseguono una vittoria che a Lumezzane manca da ben 31 anni.

La partita si mette subito male per la Calcio Lecco che va sotto 1-0 al 13′ grazie alla rete di Caccavo. Il match rimane comunque equilibrato con gli ospiti che reagiscono e tirano maggiormente rispetto ai padroni di casa.

L’insistenza dei blucelesti viene premiata al minuto 44 quando Furrer realizza l’1-1. I primi 45′ vanno così in archivio in parità, senza provvedimenti disciplinari.

Nel secondo tempo il Lecco parte forte ma Sipos spreca subito una grande occasione. Metlika e Tanco ci provano senza fortuna, mentre Furlan salva su Rocca tenendo “vivi “i blucelesti.

Dopo una serie di cambi da entrambe le parti, il Lumezzane continua a spingere con Caccavo, ma la difesa lecchese regge. Al 28′ sugli sviluppi di un corner clamoroso doppio palo del Lecco: che jella! Dieci minuti dopo, c’è bisogno del famoso Fvs per chiarire un presunto rigore per fallo su Bonaiti – ma l’arbitro Dasso di Genova non ravvisa la spinta e si prosegue.

Preme il Lecco nel finale, senza riuscire a raddoppiare. Cinque minuti di recupero nei quali si segnala un altro Fvs senza esito, stavolta peri padroni di casa.

Finisce 1-1, Lumezzane è ancora tabù per il Lecco, che rimane secondo alle spalle del Vicenza.

Primo tempo 1-1

MARCATORI: Caccavo (LU) al 13’pt, Furrer (LC) al 44’pt.

ARBITRO: Riccardo Dasso della sezione AIA di Genova

SPETTATORI: circa 800, di cui 200 sostenitori blucelesti



LUMEZZANE (4231) Drago; Moscati, Deratti, Gallea Beidi, Pagliari; Rocca, Paghera; Ghillani (38′ st Napolitano), Rolando, Iori (20′ st Ferro); Caccavo (45′ st D’Agostino).

A disposizione Filigheddu, Bonardi, Donnarumma, Ndiaye, Cantamessa, Ferretti, Serpa, Scanzi.

All. Troise

LECCO (3421) Furlan; Battistini, Tanco (20′ st Marrone), Romani; Rizzo (20′ st Mihali), Metlika, Mallamo (20′ st Pellegrino), Kritta; Bonaiti, Furrer (38′ st Alaoui); Sipos (45′ st Galeandro).

A disposizione Dalmasso, Constant, Marrone, Grassini, Pellegrino, Mihali, Frigerio, Lovisa, Nova, Anastasini,

All. Valente.

