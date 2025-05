LUNEDÌ 12 L’INCONTRO SU SAFEGUARDING E TUTELA MINORI NELLO SPORT

LECCO – La tutela dei minori nello sport, inclusa la FIGC, è stata formalizzata attraverso la riforma dello sport, con l’introduzione di modelli e codici di condotta per la safeguarding. L’obbligo di nomina di un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è entrato in vigore per le ASD e SSD il 31 agosto 2022. La FIGC ha poi introdotto l’art. 28bis del Codice di Giustizia Sportiva, con entrata in vigore il 1° gennaio 2025, che prevede sanzioni per le società e i legali rappresentanti che non adempiono correttamente agli obblighi di safeguarding.



Lunedì 12 maggio alle 20:30 si terrà una serata di formazione su questo tema presso la Sala Stampa dello Stadio Rigamonti Ceppi di Lecco – Via Don Pozzi n. 6, a cura della dott.ssa Claudia Baruffaldi, psicologa dello sport.

Per iscrizioni scrivere alla mail giovanili@calciolecco1912.com