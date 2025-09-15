LUNEDÌ 22 IL “JOB DAY PA” CON IL MINISTRO PAOLO ZANGRILLO

LECCO – Lunedì 22 settembre, al Palataurus in via Brodolini a Lecco, si terrà il Job Day Pa, la prima iniziativa a livello nazionale di incontro domanda-offerta interamente dedicata alla pubblica amministrazione, con la partecipazione del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

L’evento, promosso dalla Provincia di Lecco nel 30° anniversario di attività (1995-2025), è stato pensato per valorizzare il ruolo strategico della pubblica amministrazione e far conoscere da vicino le opportunità, le professionalità e i percorsi di accesso al settore pubblico.

“Il Job Day Pa – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato al Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini – si propone, attraverso la presenza diretta degli enti e degli operatori, di promuovere tra i cittadini la conoscenza dei ruoli e delle funzioni della Pa, superando stereotipi e pregiudizi diffusi, e di sensibilizzare sulle opportunità professionali offerte, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini”.

Attraverso stand informativi accessibili al pubblico dalle 9.30 alle 13 gli enti partecipanti (Comuni, Enti locali, Amministrazioni periferiche dello Stato, Esercito e Forze dell’Ordine) illustreranno attività, servizi, funzioni e opportunità professionali legati al proprio ambito di competenza.

Alle 10 è previsto un momento istituzionale, con la partecipazione della presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, del consigliere provinciale delegato al Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini, dell’assessore regionale all’Istruzione, Formazione, Lavoro Simona Tironi, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’Innovazione Alessio Butti, del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

Alle 11.30 è in programma un workshop tematico dedicato all’orientamento verso le carriere nella pubblica amministrazione, dove verranno illustrate le modalità di accesso, con particolare attenzione alle procedure concorsuali, i canali ufficiali di ricerca delle selezioni pubbliche e i percorsi di carriera e le opportunità di crescita professionale nel settore pubblico.

A questo link è possibile effettuare l’iscrizione all’evento.