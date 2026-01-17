LUNEDÌ A GALBIATE IL “3° UOMO” NELL’INCONTRO CON FRANCESCO ROTTA

GALBIATE – Appuntamento con la formazione calcistica lunedì 19 gennaio a Galbiate, dove il Centro Sportivo “Del Barro” ospiterà una serata di approfondimento tecnico dedicata ad allenatori, dirigenti, atleti e appassionati di calcio giovanile. L’incontro, in programma alle 20, è promosso nell’ambito delle attività formative legate al settore giovanile.

Ospite e relatore della serata sarà Francesco Rotta, allenatore degli Esordienti U13 Pro del Calcio Lecco 1912, realtà storica del panorama calcistico lombardo. Rotta guiderà i partecipanti in un’analisi teorica e pratica del tema “Il 3° uomo”, concetto sempre più centrale nel calcio moderno.

Il “terzo uomo” è infatti un principio tattico ampiamente utilizzato nel calcio professionistico e giovanile evoluto: una soluzione di gioco che permette di superare linee di pressione attraverso movimenti coordinati, smarcamenti e rapidità di pensiero. Un argomento di grande attualità, utile per migliorare la qualità del possesso palla e la comprensione collettiva del gioco, soprattutto nei settori di base e nell’attività agonistica giovanile.

La serata si svolgerà presso il C.S. Del Barro, in via IV Novembre, e si propone come un momento di crescita tecnica e confronto, valorizzando la formazione continua come elemento chiave per lo sviluppo dei giovani calciatori.

Per partecipare è necessario iscriversi via email scrivendo a giovanili@calciolecco1912.com, indicando: nome e cognome, ruolo (allenatore, dirigente, atleta, genitore, ecc.), eventuale società di appartenenza per la stagione 2025/2026

Un’occasione significativa per approfondire tematiche attuali del calcio, confrontarsi con professionisti del settore e rafforzare la cultura sportiva del territorio.