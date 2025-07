LUNEDÌ I FUNERALI DI ANDREA BRAGUTI, FARMACISTA SCOMPARSO A 67 ANNI

LECCO – Il dottor Andrea Braguti, stimato titolare della farmacia “San Francesco” di viale Turati e a lungo presidente di Federfarma Lecco, si è spento all’età di 67 anni. Nato a Crema nel 1957, aveva rilevato l’attività fondata dai genitori nel 1972, portandola avanti con passione dal 1996 e diventando un vero punto di riferimento non solo per la clientela ma anche per l’intera comunità grazie alla sua generosità e al suo impegno in parrocchia e nella vita sociale.

Era fratello di Gianluca Braguti, presidente di ENOVA, la società che controlla la tv Unica e le testate La Provincia di Lecco e La Provincia di Sondrio.

Lascia la moglie Dorina, le figlie Marta, Agnese e Cecilia, e come detto il fratello Gianluca. I funerali si terranno lunedì 21 luglio alle 15:30 nella Basilica di Lecco. La famiglia invita a ricordare Andrea non con fiori, ma con donazioni all’Associazione Fra Gocce di Luce.

