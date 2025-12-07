LUNEDÌ POMERIGGIO LECCO-ALCIONE. OCCHIO ALLA VIABILITÀ IN ZONA STADIO

LECCO – Lunedì 8 dicembre alle 14:30 si terrà l’incontro calcistico Lecco-Alcione Milano allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, in occasione del quale le vie adiacenti saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste.

In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Ugo Merlini, via Cantarelli, via XI Febbraio (da corso Matteotti a via Ugo Merlini) e via Mattei dalle 10.30 alle 18:30.

