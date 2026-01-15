LUNEDÌ SI INAUGURANO IL QUARTO PONTE E PURE LO SVINCOLO DI PIONA

LECCO – Lunedì 19 gennaio apre lo svincolo di Piona sulla SS36, poche ore dopo il taglio del nastro del quarto ponte tra Pescate e Lecco, alla presenza del ministro Salvini. L’intervento da 8,2 milioni di euro include due nuove rampe per ingressi e uscite verso la SP72 da Sondrio e Morbegno, più una rotatoria al posto dell’incrocio a T. Queste opere, “completate in anticipo per i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026”, mirano a fluidificare il traffico e aumentare la sicurezza, specialmente durante chiusure temporanee della superstrada. Venerdì 16 gennaio inaugureranno anche lo snodo del Bione (“quarto ponte”), finanziato da Regione Lombardia.

Lo svincolo di Piona risulta strategico per Colico e il traffico urbano futuro, mentre il ponte da oltre 30 milioni offre una corsia alternativa per chi entra a Lecco da Pescate. I progetti “rispettano il cronoprogramma olimpico”.

In entrambe le occasioni, a tagliare il fatidico nastro sarà il ministro delle Infrastrutture e Trasporti nonché segretario della Lega Matteo Salvini. In attesa di quello (faraonico) sullo Stretto di Messina, si potrà momentaneamente accontentare del quarto ponte di Lecco…

RedViab