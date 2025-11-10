LUNGOLAGO, FATTORE LECCO A FDI: “SUGLI ALBERI SOLUZIONE NATURALE”

LECCO – Il gruppo consiliare di Fattore Lecco risponde con decisione alle dichiarazioni di Fratelli d’Italia sugli interventi di riqualificazione del Lungolago cittadino, affermazioni che per il gruppo civico sarebbero frutto di incompetenza se non addirittura di volontà disinformazione.

“Nel pomeriggio di oggi ci siamo visti costretti a leggere le affermazioni incomprensibili del gruppo locale di Fratelli d’Italia rispetto alla riqualificazione del Lungolago cittadino – affermano i rappresentanti della lista civica – Parole che fanno presumere una grossolana mancanza di conoscenza se non addirittura la malafede si voler diffondere informazioni errate o fuorvianti. Anzitutto occorre specificare che nel gruppo di professionisti che ha redatto il progetto e che segue i lavori in fase di esecuzione sono presenti soggetti che si occupano specificamente dell’aspetto di tutela degli ecosistemi e la gestione ambientale dei cantieri. Con loro e i loro agronomi si è provveduto ad effettuare diverse campionature e prove ed il materiale scelto”.

“A dimostrazione dell’approssimazione con cui il gruppo di centrodestra si prodiga in affermazioni basti rilevare che non si sta cementando nessun apparato radicale! – prosegue il gruppo di centrosinistra – Quello posato a corona dei fusti non è cemento ma un materiale naturale, dalla composizione fine e compatta, largamente utilizzato per sentieri e pavimentazioni in aree verdi in ragione delle sue capacità drenanti e del suo basso impatto ambientale e dalla durevolezza ancora maggiore rispetto al calcestre. Tale soluzione in corso di realizzazione durante il mese di novembre, è stata scelta in accordo con i soggetti indicati e permetterà di aumentare la superficie calpestabile pur garantendo la maggiore protezione possibile delle radici”.

“Questo intervento, da parte del gruppo principale del centrodestra che vorrebbe proporsi per amministrare la città, ci preoccupa molto e dovrebbe preoccupare molto anche i lecchesi – afferma in chiusura Fattore Lecco – Chiedono “competenza, visione e cura”, ma con tali affermazioni dimostrano per primi di non avere nessuna di queste caratteristiche. Una delle ragioni principali della riqualificazione del lungolago cittadino è proprio quella di porre rimedio alle deformità causate dagli apparati radicali restituendo loro il giusto spazio. Non a caso il progetto in corso di realizzazione ha curato con attenzione questo aspetto. Viene da chiedersi dove fossero i consiglieri quando se ne discuteva in commissione o venivano presentati gli interventi”.