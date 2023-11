L’UNIONE CIECHI IN PIAZZA PER LA PREVENZIONE E RIABILITAZIONE VISIVA

LECCO – La Sezione di Lecco dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS annuncia il suo coinvolgimento nell’undicesima Giornata Regionale della Prevenzione e Riabilitazione Visiva. Quest’anno l’evento si terrà in due diverse piazze: a Verderio domenica 19 novembre presso i mercatini di Natale in viale dei Municipi dalle 9 alle 18 e a Premana venerdì 8 dicembre sul piazzale della parrocchia dalle 8 alle 19.

Da undici anni molte piazze lombarde si animano con questa iniziativa, promossa dal consiglio regionale lombardo UICI, che non solo delizia il palato ma contribuisce anche a cambiare la vita di coloro che vivono una condizione di cecità o ipovisione. Con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla disabilità visiva, chi si accosterà ai banchetti avrà l’opportunità di acquistare una confezione di cioccolato ICAM comprendente quattro barrette di diversi gusti da 100 grammi ciascuna con un contributo di 10 euro. Non potendo essere presenti nei suddetti luoghi, è possibile contattare la sezione di Lecco al numero 0341 284328 per ritirare in corso Giacomo Matteotti 3/A a le confezioni desiderate.

L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Lecco, insieme alla sua presidente Paola Vassena, sottolinea l’importanza di potersi inserire o reinserire nel tessuto sociale nonostante la perdita della vista. Con gli strumenti idonei e le strategie adeguate, è possibile ritornare a vivere appieno nella comunità e contribuire con la propria unicità alla crescita della collettività. La sezione organizza screening visivi, corsi di orientamento e mobilità e d’informatica, momenti aggregativi e con la sua segreteria supporto per il disbrigo di pratiche burocratiche che vanno dal rilascio di tessere per il trasporto a quelle per il riconoscimento sanitario della cecità.

In collaborazione con l’Amministrazione Provinciale, l’Unione promuove l’inserimento lavorativo per chi vive con disabilità visiva e sollecita la stipula di convenzioni per rendere la Disability card uno strumento di semplificazione per l’accesso alla cultura e alla vita sociale. Il nostro ufficio di segreteria è a disposizione per supportare le persone con disabilità che vogliano fare domanda per ottenere il rilascio della Disability card.