L’UNIONE DONNE IN ITALIA DI LECCO RICORDA LA FONDATRICE GIANCARLA RIVA PESSINA

LECCO – “L’UDI – Unione Donne in Italia, sezione di Lecco esprime profonda tristezza e commozione per la morte di Giancarla Riva Pessina che è stata tra le nostre fondatrici a Lecco nel 1945.

Ci stringiamo alla sua famiglia in questo tempo triste della separazione e del lutto esprimendo la nostra vicinanza”.

Cara Giancarla,

siamo riconoscenti per averti incontrata, una donna con una precisa visione etica della vita, del senso e della responsabilità di essere una cittadina del mondo attenta e impegnata per la costruzione di un mondo più giusto.

Instancabile nel difendere i valori dell’antifascismo, della democrazia e nel lottare con le donne per la difesa dei nostri diritti faticosamente conquistati.

Della tua persona portiamo nel cuore il sorriso accogliente, la profonda umanità, la saggezza, la coerenza, la capacità di costruire reti, alleanze, relazioni efficaci tra le persone, l’affetto e la tenerezza che ci donavi.

Per noi sei stata l’esempio del coraggio delle donne perchè hai scelto di esserci, di vivere una vita di impegno sociale e politico, hai scelto come hanno fatto le donne Partigiane, le volontarie della libertà.

Proprio in questo periodo, in rete ANPI, UDI e Istituzioni, abbiamo allestito al 1° primo piano del Palazzo Comunale della tua città, la mostra storica documentale “La Storia siamo anche NOI! – Donne della resistenza del territorio Lecchese”. L’abbiamo voluta perché la storia della Resistenza delle Donne è stata a lungo silenziata, ma, senza il loro grande impegno, la Resistenza non sarebbe stata possibile. Con immensa gratitudine abbiamo voluto far conoscere i loro volti, i loro nomi, le loro storie e il coraggio della loro scelta che diventò personale e politica.

L’ultimo pannello della mostra è dedicato proprio alla storia della tua vita. A Te che sostenevi : “La Resistenza per le Donne non è finita, la difesa della libertà e della Pace è un processo sempre in essere”. Ci sentiamo eredi delle Donne della Resistenza che continua oggi attraverso l’impegno nella vita sociale e politica nel mondo del lavoro, nella tutela dei nostri diritti nel contrasto della violenza e dei femminicidi.

Giancarla vivrai nel nostro impegno quotidiano sulla strada che hai tracciato Tu, continueremo a lottare per difendere la Pace, la Libertà, la Costituzione Italiana e le Donne.

Le Donne della Sezione UDI di Lecco e Provincia