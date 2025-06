LUOGHI DEL CUORE 2025: VILLA EREMO PRIMA IN CITTÀ, 38ª IN ITALIA

LECCO – Gli Amici di Germanedo annunciano che sono stati resi noti i numeri definitivi della dodicesima edizione de “I Luoghi del Cuore” del FAI. Per quanto riguarda l’ambito provinciale di Lecco si è classificato in prima posizione il traghetto di Leonardo, cui va il nostro plauso per lo splendido risultato.

Lecco città ha letteralmente visto “volare” Villa Eremo-Serponti di Mirasole di Germanedo, che con 10.966 voti si è classificata prima sul podio, posizionandosi al 38° posto in classifica nazionale, 6° regionale e secondo a livello della Provincia. Seguono a poca distanza la chiesa di S. Egidio a Bonacina (9.613 voti), con la quale è stata instaurata una proficua collaborazione per iniziative condivise, e il maglio della Panigada, una vera sorpresa, quest’ultima, che, pur caricata a meno di un mese dalla chiusura dell’iniziativa ha raccolto ben 7.092 voti. Un grande risultato, che riflette la massiccia e decisa partecipazione di cittadini, scuole, parrocchie, enti e associazioni, e che segue quello della scorsa edizione dove ha trionfato con oltre 8000 voti il paesaggio rurale di Cavagna-S. Egidio (primo a livello provinciale, sesto regionale), per il quale il Comune di Lecco ha dichiarato ufficialmente il proprio impegno di salvaguardia e tutela.

Per quanto riguarda Villa Eremo-Serponti di Mirasole, la raccolta delle firme ha attivato una grande e corale partecipazione: dall’Associazione Giuseppe Bovara – “Archivi di Lecco e della Provincia” che ha creduto fin da subito in questa avventura, affiancandoci nell’organizzazione e promozione degli eventi connessi alla raccolta dei voti, all’Ospedale di Lecco (proprietario della villa), del Comune di Lecco (proprietario del parco) e di numerose scuole di ogni ordine e grado che hanno dato la “spinta” non solo numerica per questo risultato.

La raccolta firme ha inoltre attivato (e sta attivando) numerose iniziative, fra cui ricordiamo: le visite alla villa e ai dintorni di Germanedo da parte di numerose classi del territorio; la conviviale pizzoccherata da tutto esaurito allietata da letture dialettali di Gianfranco Scotti; l’importante concerto pianistico del Maestro Andrea Cantù dedicato al compositore Gian Raimondo Serponti di Mirasole (1846-1907).

La notizia più importante è quella che la ASST-Ospedale di Lecco, proprietaria della villa, anche grazie alla “spinta” de “I Luoghi del Cuore” ha riacceso l’attenzione sull’importante complesso non solo mettendolo in sicurezza ma soprattutto commissionando uno studio di fattibilità per il recupero di Villa Eremo-Serponti per destinarla a padiglione territoriale di Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza, per attività ambulatoriali e comunità terapeutica. Un progetto che è ben più che semplice intenzione, essendo stato ufficialmente annunciato nell’importante convegno organizzato per i 25 anni di attività del nosocomio. “Alla direzione della ASST-Ospedale di Lecco – dichiarano i sostenitori – va quindi il nostro plauso e ringraziamento per questo coraggioso e oneroso impegno, per il quale assicuriamo fin d’ora il nostro completo appoggio!”.

Le idee e le iniziative dedicate alla riscoperta e alla rinascita di Villa Eremo-Serponti non finiscono con la pubblicazione della classifica dei “Luoghi del Cuore”, ma si stanno moltiplicando grazie alla serena e proficua collaborazione con gruppi e associazioni del territorio.