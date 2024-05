LUTTO A CALOLZIO: SI È SPENTO WALTER FERRETTI, AVEVA 101 ANNI

CALOLZIOCORTE – Aveva compiuto 101 anni proprio nel gennaio di quest’anno Walter Ferretti, l’anziano più longevo di Calolziocorte. Giunto alla Rsa Casa Madonna della Fiducia da Lecco, Ferretti, originario di Fabriano, in provincia di Ancona, aveva raccontato la sua vita densa e ricca di valori all’assessore Tina Balossi, che non aveva mancato di testimoniare il suo coraggio e sotttolineare le sfide che l’anziano aveva dovuto affrontare. Deportato in Germania e trasferito in Polonia durante la Seconda guerra mondiale, poi liberato dai russi, il giovane Ferretti era tornato nelle Marche per “rifarsi una vita”, giungendo poi a Lecco dopo aver vinto un concorso da ferroviere e trovando in città l’amore, dopo i 70 anni, con la signora Isidra detta “Isi”, venuta a mancare nel 2013.

Nell’occasione del suo 101º compleanno, in compagnia del fratello più giovane Alberto, Ferretti aveva inoltre mostrato alcuni dei suoi quadri: appassionato di pittura, infatti, dopo il pensionamento aveva frequentato corsi di pittura e disegno all’Accademia di Brera, tramite cui ha voluto fissare sulla tela il suo amore per i pasaggi lecchesi; l’artista ha sempre voluto sottolineare la volontà che le sue opere, alcune delle quali esposte anche nella Rsa calolziese, non venissero vendute.

I funerali di Walter Ferretti si terranno venerdì 24 maggio alle 10.45, nella chiesa parrocchiale di San Francesco.