MERATE – Grave lutto nel mondo dello sport lecchese. Si è infatti spento all’età di 60 anni Ennio Airoldi, presidente del comitato di Lecco del CSI (Centro Sportivo Italiano).

Meratese di nascita, Airoldi (tra l’altro anche giornalista pubblicista) è stato sempre molto attivo per la cittadinanza, con una particolare attenzione riservata ai giovani e allo sport. Da qualche mese lottava contro un male inesorabile.

Il Comune di Lecco si unisce al cordoglio per la sua scomparsa.

Queste le parole dell’assessore allo Sport Emanuele Torri: “Sono profondamente scosso e addolorato per la terribile notizia della scomparsa di Ennio, con cui in questi anni abbiamo collaborato su diversi progetti. La sua attenzione alle persone e il suo generoso impegno, insieme alla sua grande disponibilità, hanno fatto sì che tutti lo stimassero. Ennio lascerà un vuoto enorme, ma sono certo che il suo esempio rappresenterà un modello da seguire, per tutti, dai numerosi giovani che tutte le settimane mettono in campo i valori dello sport che Ennio ha saputo testimoniare, fino ai dirigenti che cercano di trasmettere con passione ciò che Ennio ha vissuto come uomo”.

Gabriele Gritti