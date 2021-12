LECCO – Il mondo del volontariato lecchese ha perso Domenico Colombo. Cardiologo e filantropo, aveva 95 anni.

Il dottor Colombo aveva ricoperto ruoli di spicco nella politica lecchese, da esponente della Dc fu anche assessore comunale negli anni ’70. Dal 1945 era cooperante dell’oratorio San Luigi di Lecco e fu il primo finanziatore della Rsa Fondazione Borsieri.

Cinquant’anni fa fondò l’associazione “Mondo Giusto” con la quale sostenne progetti in in Tanzania Kenya, Camerun, Angola, Madagascar e America Latina. Nel 1995 sei volontari vennero trucidati nell’allora Zaire, un duro colpo per l’associazione che reagì proseguendo l’attività con maggior impegno e inaugurando nuovi progetti.

Nel 1975 Domenico Colombo fu premiato con la qualifica di Amministratore Benemerito dal Comune di Lecco per il suo impegno a fianco degli altri, nel 2014 ricevette l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica.

I funerali domani, 16 dicembre, alle 14.30 nella basilica di San Nicolò.