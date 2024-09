LUTTO PER LA SCOMPARSA DEL DOTTOR EDMONDO SPAGNOLI, AVEVA 92 ANNI

LECCO – Nella giornata di venerdì 13 è venuto a mancare il dottor Edmondo Spagnoli. 92 anni, dei quali oltre 70 passati nella medicina lecchese, Spagnoli aveva cominciato la sua carriera come medico di famiglia a Valmadrera, per poi assumere la carica di dirigente medico dei dispensari di Lecco e Merate e fondare l’ambulatorio odontoiatrico che porta il suo nome.

I colleghi dello Studio Spagnoli e la famiglia lo ricordano: “Nell’anno in cui celebriamo i 50 anni dalla fondazione dello Studio Spagnoli, con profondo dolore annunciamo la scomparsa del dottor Edmondo Spagnoli, avvenuta venerdì 13 settembre.

Il dottor Spagnoli, figura di spicco nel panorama medico della nostra regione, ha dedicato la sua vita alla cura e al benessere dei suoi pazienti. La sua carriera, lunga e illustre, fin dalla fine degli anni ‘50 ha attraversato diverse fasi, tutte caratterizzate da un impegno costante e una dedizione senza pari: prima, per 17 anni stimato medico di famiglia a Valmadrera, guadagnandosi la fiducia e l’affetto di numerose famiglie, poi dirigente medico presso i dispensari di Lecco e Merate, al lavoro per la salute pubblica della nostra comunità, infine Fondatore e per 50 anni direttore sanitario dell’ambulatorio odontoiatrico Studio Spagnoli, un’istituzione che ha servito e continua a servire generazioni di pazienti.

Il dottor Spagnoli lascia un’eredità di professionalità, compassione e innovazione nel campo medico. Il suo approccio umano e la sua non comune competenza clinica hanno fatto la differenza nella vita di innumerevoli persone.

Lo staff dello Studio Spagnoli, i collaboratori e i figli Andrea e Daniela, che continueranno l’opera del padre nel rispetto dei suoi valori e onorando la sua memoria, desiderano esprimere la loro gratitudine a tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno dato fiducia al dottor Spagnoli e allo studio.

Ci impegniamo a portare avanti la sua visione, mantenendo gli alti standard di cura e attenzione al paziente che hanno sempre contraddistinto il nostro lavoro”.