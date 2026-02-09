MADESIMO. NON CE L’HA FATTA IL 30ENNE FINANZIERE TRAVOLTO DA UNA VALANGA

MADESIMO – Le speranze si sono definitivamente affievolite nella serata di ieri per Erik Pettavino, il giovane finanziere del Soccorso alpino della Guardia di finanza rimasto travolto dalla valanga che venerdì mattina si è staccata in Val Loga, sopra Montespluga. Nei prossimi giorni, con ogni probabilità, i medici del Papa Giovanni XXIII di Bergamo procederanno alla dichiarazione della morte legale.

Pettavino, 30 anni appena compiuti, originario di Limone Piemonte ma in servizio alla stazione Sagf di Madesimo, era conosciuto come un ragazzo pieno di entusiasmo e passione per la montagna, l’alpinismo e lo scialpinismo. Un amore che aveva trasformato in professione scegliendo di diventare soccorritore della Guardia di finanza …

> CONTINUA A LEGGERE su VALNEWS