LECCO – Da sabato 30 settembre a sabato 7 ottobre le celebrazioni e gli eventi della festa della festa della Madonna del Rosario, un momento di preghiera insieme e per approfondire il senso dell’esperienza umana attraverso diverse occasioni culturali.

Si inizia sabato 30 settembre, alle 16:30, nella Basilica di San Nicolò con l’esposizione della Statua della Madonna del Rosario e recita del Rosario. Sempre in Basilica, alle 21, si terrà ‘Genesi. Viaggio spirituale con le canzoni mistiche di Franco Battiato e Juri Camisasca’, concerto di Equipaggio Sperimentale, a ingresso libero.

Domenica 1 ottobre, alle 10 in Basilica di San Nicolò e alle 11:15 in San Carlo al Porto e San Materno a Pescarenico, si terranno le Sante Messe con la celebrazione degli anniversari di matrimonio. La Santa Messa solenne, accompagnata dalla corale della Basilica e alla presenza delle autorità cittadine, si svolgerà alle 17 in Basilica di San Nicolò. Seguirà, alle 18, la processione con la statua della Madonna lungo le vie del centro: dalla Basilica, via san Nicolò, via Resinelli, largo Montenero, via Volta, via Cavour, via Mascari, sagrato Basilica. Accompagna il Corpo Musicale Banda Manzoni – Città di Lecco. In caso di pioggia si pregherà il Rosario in Basilica.

Lunedì 2 ottobre, il Cinema Nuovo Aquilone ospiterà alle 17 e 21 le proiezioni del film ‘Io Capitano’ con l’intervento del regista Matteo Garrone. Oltre al pubblico, sono invitati i migranti, i volontari e gli operatori che si occupano della loro accoglienza.

Venerdì 6 ottobre, alle 21, si svolgerà in Basilica di San Nicolò il Concerto Messa da Requiem di Giuseppe Verdi con il Coro amici del Loggione del Teatro della scala e Orchestra Antonio Vivaldi, diretti dal maestro Filippo Dadone, e il Coro S. Gregorio Magno diretto dal maestro Mauro Trombetta. L’evento è a ingresso libero ed è in collaborazione con il Comune di Lecco nell’ambito delle celebrazioni per il 150° dalla morte di Alessandro Manzoni.

Sabato 7 ottobre si celebrerà la memoria liturgica della Beata Vergine del Rosario, con la recita del Rosario alle 9 nella Basilica di San Nicolò. A seguire, alle 9:30, la Santa Messa con i sacerdoti nativi della Comunità pastorale o che hanno svolto qui il loro ministero. Presso il Chiostro della Canonica, con ingresso da piazza Cermenati, si terrà alle 18:30 ‘Nella mia fine è il mio principio’, la poesia di Thomas Stearns Eliot: una selezione di letture scelte e interpretate da Federico Bario con Luca Pedeferri, tastiere e fisarmonica, e Fausto Tagliabue, flicorno. L’ingresso è libero.