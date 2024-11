MAGGIANICO, IL COMUNE CONTESTA ALLA DITTA I LAVORI STRADALI “INADEGUATI”

LECCO – “In merito a quanto riportato in data odierna dalla stampa locale rispetto ai ripristini del manto stradale nel rione di Maggianico post installazione della fibra ottica, corre l’obbligo di informare la cittadinanza che – proprio in data odierna – il Comune di Lecco ha provveduto a contestare, tramite comunicazione formale alla ditta dei lavori, i ripristini definitivi eseguiti questa settimana nel rione di Maggianico, in quanto essi versano in condizioni non adeguate“.

Così palazzo Bovara dopo la segnalazione di Corrado Valsecchi (vedi nostro articolo).

“Abbiamo chiesto che le lavorazioni di riasfaltatura vengano eseguite nuovamente e a regola d’arte, pena l’applicazione delle dovute sanzioni; allo stesso tempo è stato intimato di rimuovere immantinente il materiale di risulta, derivato dai lavori di fresatura del manto stradale e depositato in via Domenico Cimarosa e in via Poncione – è il commento dell’assessora ai Lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi –. Considerando l’inadeguatezza dei lavori eseguiti questa settimana, come Comune di Lecco abbiamo, altresì, comunicato alla ditta incaricata che, fino alla corretta esecuzione di tutti i ripristini definitivi (compresa la segnaletica orizzontale), rimarrà in essere il blocco ai lavori di scavo per la posa della fibra ottica nel territorio comunale previsti per il prossimo mese. Come amministrazione comunale continueremo a vigilare e a intervenire ove necessario nell’interesse della sicurezza dei mezzi e delle persone e del decoro cittadino”.

