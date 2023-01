ESCLUSIVA VALSASSINANEWS/LECCO NEWS

LECCO – In piena campagna elettorale, anche no. Specie se in mancanza di autorizzazione da parte della prefettura. Il “No” secco arriva con missiva della questura di Lecco e riguarda il sopralluogo-presidio ideato dal candidato il candidato lecchese alle regionali di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, intenzionato a presentarsi domenica sera insieme ad alcuni amministratori locali e residenti agli ‘Artigianelli’.