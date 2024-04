MAGGIORANZA SENZA NUMERO LEGALE, “SALTA” IL CONSIGLIO COMUNALE

LECCO – Forse il derby-scudetto, forse altre motivazioni, fatto sta che a causa delle troppe assenze è “saltato” il consiglio comunale in programma lunedì sera.

Il punto, estremamente serio, è che la maggioranza a sostegno di Mauro Gattinoni non è riuscita ad assicurare in aula il numero legale di 17 consiglieri – e dunque le forze di opposizione, non entrando nella sala consiliare hanno fatto mancare il minimo obbligatorio per tenere la seduta. Tutti a casa, una figuraccia.

Alla seconda chiamata, il presidente del consiglio comunale Roberto Nigriello si è visto costretto a rinviare l’assemblea a lunedì 29 gennaio. Quando derby o altro non dovrebbero costringere a un nuovo flop.

Durissime le minoranze sull’accaduto. Subito Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) ha parlato di una maggioranza che governa Lecco “nemmeno in grado di garantire il numero legale di un consiglio comunale voluto da loro, per far vedere che si facevano ben due consigli in una settimana. Questa è una coalizione virtualmente in crisi che oltre ad amministrare male, non garantisce nemmeno più lo svolgimento naturale dei consigli comunali e delle commissioni”.

RedPol