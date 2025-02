“MAI PIÙ UN BANCO VUOTO”: UNA SERATA DEDICATA AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

LECCO – L’Associazione NoiBertacchi, in collaborazione e con il contributo di altre associazioni del territorio lecchese attive in ambito scolastico, nonché dell’I.I.S. Giovanni Bertacchi, in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo presenta una serata di informazione e sensibilizzazione dal titolo “Mai più un banco vuoto”.

Interverranno, quali relatori: Pietro Aiello, ispettore della Questura di Lecco; Giusy Laganà dell’associazione FAREXBENE, membro dell’Advisory Board di Generazioni Connesse; Cristina Crugnola dell’associazione FAREXBENE, esperta in digital e cybercrime; Davide Milani, in arte Sharp Flame, che presenterà l’anteprima del suo brano “Effetto spettatore”. È inoltre previsto il collegamento con Elena Ferrara, senatrice della XVII legislatura promotrice della legge 71/2017.

L’incontro si terrà a Lecco venerdì 7 febbraio alle 20:30 presso l’Officina Badoni (corso Giacomo Matteotti 7). L’ingresso è libero e aperto a tutti fino a esaurimento dei posti disponibili. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul canale YouTube FAREXBENE.